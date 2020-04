The Walking Dead torna in tribunale: l'ex showrunner attacca con offese ed odio

Purtroppo, i problemi legali per The Walking Dead sembrano ben lontani dalla fine e la causa che vede protagonisti la AMC e Frank Daranbont, ideatore ed ex showrunner della serie, torna ad inasprirsi. L'avvocato dell'emittente televisivo ha infatti reso pubbliche alcune mail ricevute nelle quali Daranbont riversa odio, offese e gravi accuse alla major.

Quando il progetto di una serie TV che s'ispirasse ai fumetti di Robert Kirkman prese forma, tutti alla AMC ne erano entusiasti, primo tra tutti Daranbont.

Col passare degli anni lo showrunner fu accusato di aver perso la "scintilla" dopo alcune discussioni con l'emittente a causa della pesante riduzione del budget (quai del 25%) e nel 2011 fu licenziato.

In seguito l'editore iniziò la lunga battaglia legale contro The Walking Dead, alle cui pagine è stato appena giunto un nuovo capitolo: l'avvocato della AMC ha infatti rivelato alcune mail che Daranbont ha inviato negli anni. Di seguito alcuni passaggi:

"Fot*****vi tutti per avermi causato problemi al cuore, voi e la vostra c***zo d'incompetenza, cecità ed arroganza con cui avete modificato ogni cosa sul set nonostante quello che c'era scritto sulla sceneggiatura [...] Merito di più di un'attacco di cuore perché siete troppo stupidi per leggere un copione e capirne il senso. C'è qualcuno che è d'accordo con me? Allora unitevi al cameraman e badate a trovarvi un altro lavoro che non comporti il mandare a p****ne la mia serie scena dopo scena."

E ancora:

"Vi prego smettete di appellarvi alla 'sala degli sceneggiatori'. Non c'è nessuna sala degli sceneggiatori e lo sapete tanto quanto me: io sono la sala di scrittura! I fo***ti lavativi del c***o che sarebbero dovuti essere i miei collaboratori mi hanno scaricato addosso ogni responsabilità dopo aver buttato al vento cinque mesi."

Quelle riportate sono alcune mail antecedenti alla causa, iniziata nel 2013, con la quale il regista de Le Ali della Libertà (1994), Il miglio Verde (1999) e The Mist (2007) chiedeva ben $280 milioni, equivalenti ai mancati guadagni che avrebbe dovuto ricavare dalla serie.

"Li porto in tribunale anche perché la AMC si è rifiutata di condividere il successo della serie con le persone che l'hanno effettivamente portata alla grandezza e tutto ciò a causa del suo egoismo e della sua avidità."

Da lì le vicende sono continuate fino al 2018, anno in cui chiese ed ottenne $10 milioni, e molto di tutta questa vicenda dipende dal fatto che, come gli stessi produttori della serie hanno ammesso, "è impossibile definire dov'è finito il lavoro di Frank ed è iniziato quello di Glenn Mazzara".

Intanto, tra un udienza e l'altra, il successo di The Walking Dead continua e pochi giorni fa Jeffrey Dead Morgan ha annunciato che leggerà in live il finale di The Walking Dead 10, mentre un una speciale drone ha ripreso l'immenso set di The Walking Dead usato durante gli ultimi episodi.