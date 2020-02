The Walking Dead sta tornando: ecco l'inquietante sequenza iniziale dell'episodio Squeeze

Dopo un trailer che mostra Daryl in azione possiamo incominciare ad addentrarci nei meandri della nuova puntata grazie alla sequenza iniziale di "Squeeze", la nuova puntata che sancisce il ritorno di The Walking Dead sui teleschermi.

Ritroviamo infatti Carol, Daryl, Jerry, Aaron, Magna, Connie e Kelly intrappolati nella caverna nella quale Alpha li aveva fatti precipitare insieme ad una discreta quantità di zombie. La situazione non era delle migliori e la serie riprenderà esattamente da dove l'avevamo lasciata.

Come è possibile vedere dal video, la puntata inizierà nella più totale oscurità, con i nostri eroi intenti ad illuminare la folla di non morti e a sorvegliare la situazione. Ad un certo punto, però, fa la sua comparsa Alpha, intenta a spiare i suoi prigionieri dall'alto. È allora che Carol la guarda negli occhi e lancia un urlo contro di lei. La scena si conclude con la leader dei Sussurratori che indossa ancora una volta la spaventosa maschera da non morto e si allontana.

Carol ha tutte le ragioni per odiare Apha con tutto il cuore: è stata lei ad uccidere suo figlio ed altri suoi amici. Il desiderio di vendetta di Carol nei confronti della donna l'ha condotta in trappola, ma è difficile crede che questa sia la fine per il gruppo di protagonisti. Non resta che aspettare il 23 febbraio per sapere come riusciranno ad evadere.

Intanto c'è chi si chiede cosa ne sarà dei figli di Rick e Michonne ora che anche quest'ultima abbandonerà la serie.