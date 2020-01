The Walking Dead sta per tornare: ecco le Key Art con Michonne, Daryl, Carol e Alpha

Tra meno di un mese la serie horror The Walking Dead tornerà con i nuovi episodi della seconda parte della decima stagione. In attesa di vedere come continuerà lo scontro tra i sopravvissuti e la temibile Alpha, il netowrk AMC ha pubblicato delle immagini dedicate ad alcuni dei personaggi principali.

Durante i primi otto episodi dell'ultima stagione della serie tratta dall'opera di Robert Kirkman, abbiamo assistito a eventi drammatici che hanno visto le due fazioni, quella dei sopravvissuti e quelle de I Sussurratori, andare incontro a importanti cambiamenti.

Lo spietato gruppo comandato dal personaggio interpretato da Samantha Morton sembra in netto vantaggio su Michonne, Daryl, Carol e gli altri abitanti della comunità di Alexandria, ma dalle key art rese pubbliche dal network statunitense si può notare un'intensa grinta dipinta sul volto dei protagonisti.

Le quattro immagini sono dedicate ai personaggi interpretati da Morton, Norman Reedus, Melissa McBride e Danai Gurira. A emergere è la tenacia nei loro sguardi, sopratutto in quelli di Alpha e Carol, mentre all'interno delle key art possiamo notare il logo di AMC e la data di debutto, il tutto accompagnato dal motto We are the Walking Dead.

La seconda parte della decima stagione sarà disponibile negli Stati Uniti il prossimo 23 febbraio, mentre in Italia sarà trasmessa dal canale satellitare Fox il giorno successivo alla messa in onda americana. Vi lasciamo all'ultimo trailer di The Walking Dead 10 dove celato da una maschera potrebbe esserci Negan insieme ai Sussurratori.