The Walking Dead: e se tornasse Glenn in uno spin-off?

Scott Gimple, che mantiene le redini del franchise di The Walking Dead, ha già detto più volte di voler riprendere in mano le storie di alcuni personaggi che nella serie principale non ci sono più. Parliamo dunque di mini-serie, eventi, cammeo e quant'altro di attori che in The Walking Dead sono morti.

Si accende dunque per i fan la speranza di rivedere uno dei personaggi più amati della serie, Glenn. Interpretato da Steven Yeun, Glenn era un ragazzo delle consegne che poi nel corso della storia ha assunto un ruolo sempre più importante nel gruppo capitanato da Rick Grimes. Glenn è sopravvissuto fino alla prima puntata della settima stagione di The Walking Dead, quando ha incontrato la sua fine per mano di Negan.

Da allora, il personaggio non è più apparso, nemmeno sotto forma di flashback, sogno, ricordo o addirittura allucinazione, ed è strano data la sua popolarità, che nelle successive tre stagioni di lui si siano perse le tracce, anche per via dell'importanza che poi ha assunto la sua vedova, Maggie.

Le cose potrebbero cambiare, dunque? Per il momento non ci è dato sapere. Ecco le dichiarazioni di Gimple: "Sto cercando di mettere insieme tante diverse cose che possiamo mostrare in momenti dell'anno diversi, e mi sto focalizzando sui personaggi che abbiamo perso e che ci mancano", ha detto l'autore, che poi ha proseguito: "È fantastico poter giocare con personaggi che abbiamo perso, ed è bellissimo vedere riempire alcuni dei vuoti lasciati".

Insomma, parole che sembrerebbero confermare che potrebbe esserci più di una speranza. Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere un ritorno di Glenn in uno degli spin-off di The Walking Dead?