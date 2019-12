E se in The Walking Dead tornasse il Governatore Philip Blake?

Chi segue The Walking Dead fin dagli inizi, sicuramente ricorderà uno dei personaggi più importanti delle prime stagioni dello show, quello del Governatore, interpretato dall'attore David Morrissey. Il suo personaggio nella serie non c'è più, ma non è detto che non possa tornare in futuro.

Ne ha parlato proprio lo stesso attore, secondo cui il suo Philip Blake, soprattutto in un universo come quello di The Walking Dead che non è lineare, e che ha diversi progetti in arrivo per quanto riguarda spin-off, film e aggiunte varie alla serie, potrebbe tranquillamente fare nuovamente la sua comparsa.

Stando a Morrissey insomma, non è così impossibile rivedere il Governatore, magari in un flashback oppure in una storia incentrata sulle origini del personaggio, dato che come dicevamo si parla di un universo in piena espansione, tra gli spin-off di The Walking Dead già annunciati e i film sul personaggio di Rick Grimes.

"Sapete com'è, non si sa mai, soprattutto visto quello che fanno loro. A volte tornano indietro e fanno storie delle origini, e ora stanno facendo questi film. Io ero contento di fare quel lavoro, era bello ed era un gran personaggio. E mi sono fatto dei gran begli amici tra il cast e la crew. Abbiamo girato ad Atlanta, il che era piuttosto duro, ma sono andato d'accordo davvero con tutti", ha detto l'attore.

E a voi, farebbe piacere il ritorno del Governatore in The Walking Dead?