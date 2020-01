The Walking Dead: tornerà Andrea nell'ultimo episodio di Michonne?

Come è stato dichiarato più volte dai diretti interessati, la stagione 10 di The Walking Dead sarà l'ultima in cui apparirà il personaggio di Michonne. Il suo destino però non è ancora deciso, e non è chiaro come abbandonerà lo show, ma intanto cominciano a rincorrersi alcune voci sulla sua ultima puntata.

Ad esempio, essendo The Walking Dead uno show in cui spesso sono tornati alcuni personaggi che avevano abbandonato la serie, sta cominciando a girare una voce secondo cui potremmo assistere a un altro ritorno del genere, proprio nell'ultimo episodio di Michonne.

Si tratta di Andrea, che secondo alcuni rumor potrebbe apparire sotto forma di flashback o di allucinazione, un po' come successe nell'ultima puntata che vide la presenza di Rick Grimes, nella quale quest'ultimo immaginò di rivedere alcuni volti noti tra cui Shane ed Hershel, ad esempio.

Anche Michonne dunque potrebbe vivere un'esperienza del genere, perlomeno stando a quanto riportato. Sembra infatti che rivedremo i walker che portava al guinzaglio, come si è visto nei primi video promozionali, ad esempio, per cui in molti sono convinti che rivedremo anche un personaggio importante del passato di Michonne come Andrea.

A voi farebbe piacere? In attesa del ritorno della serie, date un'occhiata alla nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead.