The Walking Dead, tragedia per Alicia Witt: trovati morti in casa i genitori dell'attrice

Una tristissima notizia sconvolge i fan di The Walking Dead ma soprattutto l’attrice Alicia Witt. I suoi genitori sono stati trovati morti in casa in Massachusetts e la polizia afferma che la causa della morte è al momento "sotto indagine".

Witt è entrata nel cast di The Walking Dead nel 2016, nella famosa serie AMC ha interpretato Paula, un membro di alto rango dei Salvatori ed è stata una degli antagonisti nell’episodio tredici della sesta stagione. L’attrice ha recitato anche nel film originale Dune di David Lynch e nella sua serie televisiva Twin Peaks. È anche apparsa in, I Soprano, Due uomini e mezzo e Orange Is the New Black.



I corpi di Robert Witt, 87 anni e Diane Witt, 75 anni, sono stati scoperti dopo che la figlia non aveva loro notizie da diversi giorni. Preoccupata dal silenzio Witt ha chiesto a un parente di controllarli: "Ho contattato un cugino che vive vicino ai miei genitori per controllarli. Purtroppo, il risultato è stato inimmaginabile", ha detto Witt in una nota. "Chiedo un po' di privacy in questo momento per addolorarmi e per cercare di affrontare questa svolta degli eventi e questa perdita surreale".



I vicini hanno riferito alla polizia che la coppia era malata da tempo e che avevano avuto problemi con il forno elettrico, ma secondo il Worcester's Telegram and Gazette, il vice capo dei vigili del fuoco di Worcester Adam Roche non ha trovato prove di gas nocivi. È prevista l'autopsia per stabilire la causa della morte dei due coniugi.



Scoprite quando riprenderanno gli episodi di The Walking Dead 11 e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.