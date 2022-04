The Walking Dead: un trailer anticipa gli ultimi episodi dopo il mid-season finale shock!

AMC ha diffuso in streaming un teaser trailer che ci dà un assaggio di quello che accadrà nello sconvolgente gran finale di The Walking Dead, giunta al capolinea dopo una Stagione 11 che ha riservato grandi momenti per i suoi fan. Dopo il mid-season shock di The Walking Dead, siamo pronti a tuffarci a capofitto in questa ultima parte di stagione.

Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e i sopravvissuti in lotta fino alla fine con Lance Hornsby (Josh Hamilton) del Commonwealth, che ha concluso il secondo mid-season di questa undicesima stagione conquistando con la forza Oceanside, Hilltop e Alexandria. La terza parte di The Walking Dead: The Final Season tornerà con i restanti otto episodi questo autunno su AMC e AMC+.

Nel teaser possiamo avere un assaggio degli ultimi episodi che culmineranno con il finale della serie: "Chi ti ha mandato?" chiede il generale Mercer (Michael James Shaw) dell'esercito del Commonwealth a Negan, che gli risponde: "Penso che tu sappia chi mi ha mandato. Quindi ascolta. Abbiamo delle persone da proteggere". Quando Mercer dice "questo è il mio lavoro", Negan ribatte: "Eppure, sono stato mandato qui comunque".

Oltre all'arrivo di Negan alla comunità del Commonwealth governata da Pamela Milton (Laila Robins), questo teaser di 30 secondi rivela Re Ezekiel (Khary Payton) e Principessa (Paola Lazaro) sotto la custodia di truppe corazzate bianche mentre Eugene (Josh McDermitt) e Rosita (Christian Serratos) si stringono in un abbraccio. Il teaser si conclude con un insanguinato vice governatore Lance Hornsby, che deciderà i destini di alcuni personaggi attraverso il lancio di una moneta.

Ecco perché The Walking Dead finirà con la Stagione 11. Fateci sapere cosa ne pensate di quest'ultima stagione dello show nei commenti! Anche voi non vedete l'ora che l'autunno arrivi il prima possibile?