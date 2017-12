The Walking Dead: il trailer del midseason finale di domenica 10 Dicembre

The Walking Dead si prepara al midseason finale con un nuovo promo per l'episodio della prossima settimana, che è stato diffuso in via ufficiale da AMC attraverso il canale YouTube dell'emittente che manda in onda il famoso show televisivo, da tempo uno dei più visti al mondo, in America.

L'episodio in questione si chiamerà "How It's Gotta Be", ed a quanto pare vedrà i protagonisti alle prese con una battaglia, che probabilmente continuerà nel corso della seconda metà della stagione.

A quanto pare Rick, interpretato da Andrew Lincoln, combatterà al fianco di Jadis (Polyanna McIntosh), la leader degli Scavengers.

La breve sinossi dell'episodio suggerisce che "il midseason finale metterà alla prova Rick ed il suo gruppo, che dovranno tastare ciò che hanno fatto fino ad ora. Rick riuscirà a continuare a combattere? Oppure ha semplicemente perso la volontà?". Come accade sempre, il midseason finale della serie tv farà da ponte: da una parte metterà una pietra su alcune vicende che gli utenti hanno potuto vedere nel corso della prima metà degli episodi, e dall'altra aprirà le porte ad altre vicende, che saranno affrontate nelle puntate successive.

Ricordiamo che il midseason finale di The Walking Dead andrà in onda Domenica 10 Dicembre su AMC negli USA, mentre in Italia la messa in onda è affidata a Fox.