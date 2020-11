The Walking Dead, finalmente il trailer: ecco quando tornerà la serie!

The Walking Dead sta tornando e ora è stato pubblicato online un trailer durante la produzione prima del ritorno ufficiale dello show targato AMC con i sei nuovi episodi della stagione 10 girati durante la pandemia. Il trailer che vi mostriamo mescola alcune sequenze della stagione 10 fino a Una morte certa, il finale di stagione originale.

Insieme alle sequenze della decima stagione, il video include alcuni spezzoni filmati durante la lettura virtuale della tabella del cast rilasciata appena prima dell'inizio delle riprese della nuova mini-stagione.

The Walking Dead tornerà all'inizio del 2021 con Home Sweet Home, episodio che riunirà Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan) per la prima volta dopo anni, ambientato all'indomani della Guerra dei Sussurri.



AMC precedentemente aveva rilasciato un teaser trailer simile per The Walking Dead: Epic Final Season, la stagione 11 composta da 24 episodi, che dovrebbe arrivare alla fine del 2021. Insieme a questi sei episodi bonus, ci sono 30 episodi in totale per arrivare alla fine definitiva di The Walking Dead, alla fine del 2022.

La tesa reunion tra Negan e Maggie apre la strada ad un episodio flashback dell'apocalisse che rivela la storia delle origini, finora non raccontate, di Negan; vedremo per la prima volta la sua defunta moglie, Lucille (Hilarie Burton).



Nel frattempo Andrew Lincoln è stato fotografato a Londra, con un look molto simile a Rick Grimes nello show, mentre su Everyeye potete leggere il nostro approfondimento sulla fine di The Walking Dead.