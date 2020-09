The Walking Dead, il trailer della stagione finale svela l'arrivo di nuovi personaggi

Qualche giorno fa è stato pubblicato il trailer della stagione finale di The Walking Dead, in cui rivedremo dei personaggi che appariranno già in A Certain Doom, l'ultimo episodio della stagione 10, in onda il prossimo 4 ottobre. Come sappiamo Eugene (Josh McDermitt) è in viaggio verso la West Virginia, dove incontrerà Stephanie (Margot Bingham).

Gli ultimi fotogrammi del video hanno dato modo al pubblico di vedere per la prima volta un ufficiale dell'esercito del Commonwealth, che incontreremo nel finale della stagione 10 di The Walking Dead. La sua armatura bianca è simile a quella degli Stormtrooper della saga di Star Wars.

Nei fumetti, il primo incontro con il Commonwealth da parte di Eugene, Michonne, Siddiq, Yumiko, Magna e della nuova arrivata Princess avviene in Ohio, dove Pamela Milton governa una comunità di 50.000 sopravvissuti.

"Tutti sono in gioco" ha raccontato la showrunner Angela Kang parlando del finale della stagione 10, slittato a causa del Covid. "Vediamo il ritorno di Maggie, Negan ha un ruolo chiave da svolgere. Sono entusiasta che tutti vedano tutto il gruppo in azione, a lavorare insieme per affrontare ciò che hanno di fronte."

Qualche tempo fa Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead, aveva confermato che il gruppo che ha portato via in elicottero Rick Grimes (Andrew Lincoln) non ha a che fare con il Commonwealth. Si tratta invece della Civic Republic Military, o CRM, che apparirà nel film e nello spin-off The Walking Dead: World Beyond.

Secondo Chandler Riggs, la conclusione di The Walking Dead sarà "la fine di un'era leggendaria".