The Walking Dead, su Twitter un video tributo a Michonne

Sapevamo tutti che il momento sarebbe arrivato, e adesso è proprio vero: con l'episodio What We Bacome, andato in onda ieri negli Stati Uniti e stasera in Italia, si è concluso il viaggio di Danai Gurira e della sua Michonne in The Walking Dead. L'attrice ha salutato il pubblico nel consueto podcast Talking Dead in onda subito dopo lo show.

L'account Twitter ufficiale di The Walikng Dead, invece, ha celebrato l'uscita di scena di Danai Gurira con un video tributo di circa un minuto, una sorta di best of con tutti gli highlights di Michonne nel corso dell'apocalisse zombie.

L'episodio What We Become è quasi completamente dedicato a Michonne, che ha rivissuto il suo passato con eventi e scelte alternativi, in una sorta di gioco del what if?. Il personaggio di Danai Gurira ha fatto anche alcune scoperte importanti grazie a delle scritte in giapponese, che fanno ben sperare i fan che sperano di rivedere Michonne nel franchise.

Non sembrano esserci più dubbi, intanto, sul fatto che rivederemo Danai Gurira nei film di The Walking Dead. Lo stesso Scott Gimple, chief content officer dello show, ne ha parlato a Talking Dead. "Con Michonne che appare per l'ultima volta nell'episodio 10x13 di domenica sera, è chiaro che Danai Gurira dovrebbe apparire nella promessa trilogia di film che vedrà Andrew Lincoln riprendere il ruolo di Rick Grimes. L'universo TWD è rimasto quasi silenzioso sul fronte del film mentre la serie continua a girare a pieno regime [...] Con Gurira che è uscita dalla parte nell'episodio di domenica e con la storia di Michonne che è stata lasciata aperta, dovrebbe riprendere il suo ruolo nel film di Rick Grimes."

Il video tributo di The Walking Dead a Danai Gurira / Michonne è visibile in calce alla news.