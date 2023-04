The Walking Dead, ufficiale: annunciata una nuova serie spin-off della saga AMC

Oltre al recente annuncio delle date di uscita di tutte le serie tv di The Walking Dead in arrivo prossimamente, da Dead City dedicata a Negan e Maggie a quella con protagonisti Rick Grimes e Michonne, AMC ha confermato che il franchise si espanderà con una nuova serie spin-off.

Il network ha confermato che il chief content officer della saga, Scott Gimple, sta supervisionando la misteriosa nuova serie di The Walking Dead tramite la sua Content Room e ha promesso "nuovi racconti" sotto forma di una storia in sei parti. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni, a parte il fatto che il progetto verrà sviluppato con il titolo provvisorio di lavorazione di 'More Tales From the TWDU'.

A novembre, la Content Room della rete ha collaborato con Maximum Effort di Ryan Reynolds per resuscitare quattro personaggi di The Walking Dead, Andrea (Laurie Holden), Milton (Dallas Roberts), Rodney (Joe Ando-Hirsh) e Gareth (Andrew West), negli spot televisivi programmati per il finale della serie The Walking Dead; Gimple ha precedentemente co-creato The Walking Dead: World Beyond, che è andato in onda per due stagioni e ha approfondito la Civic Republic Military, la misteriosa organizzazione che è stata intravista nello show principale e in Fear the Walking Dead, e ha anche creato Tales of the Walking Dead, la serie antologica che raccontava storie diverse in sei episodi autonomi.

Cresce dunque il numero degli spin-off di The Walking Dead in uscita dopo il finale della serie madre: quale attendete di più? Ditecelo nei commenti.