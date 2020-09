The Walking Dead: ecco le ultime foto dal set della stagione 10

Anche The Walking Dead come molte altre serie è stata bloccata dalla pandemia di Covid-19 ma ora, la decima stagione è pronta a ripartire con l'episodio A Certain Doom di cui sono stata appena diffuse nuove imperdibili immagini.

Questo sedicesimo episodio andrà in onda il prossimo 4 ottobre e, come abbiamo già avuto modo di vedere nel trailer diffuso lo scorso aprile, ci presenterà le battute finali della Guerra dei Sussurratori. Daryl e Carol tentano tutto il possibile per sconfiggere l'orda di zombie. Il personaggio interpretato da Norman Reedus ricorda che non tutti potranno sopravvivere vista la difficile situazione e scambia un emozionante saluto con Judith che viene lasciata al sicuro.

I protagonisti della serie vengono poi accerchiati da un'orda zombie controllata a proprio piacimento da Beta mentre Gabriel che osserva la situazione dall'alto e cerca di rassicurare dei bambini, ricorda che altre persone arriveranno in loro soccorso.

Ma se tutti sono in trepidante attesa di scoprire come si concluderà la decima stagione, i fan già pensano a The Walking Dead 11 che come rivelato di recente sarà la stagione conclusiva della serie AMC. Questa decisione è stata presa dagli autori che preferiscono non far proseguire la serie alla cieca ma, vogliono che si ricolleghi comunque al finale dei fumetti.

Intanto per smorzare un po' la tensione per questo attesissimo episodio, date un'occhiata ai simpatici easter egg incontrati in The Walking Dead nel corso delle stagioni.