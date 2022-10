The Walking Dead Universe: un nuovo trailer anticipa tutti gli spinoff!

Ormai, dopo un'attesa più che decennale, finalmente ci siamo. Il finale di The Walking Dead è più vicino che mai, questo segnerà solo l'inizio di un universo narrativo più grande, fatto di ben tre spinoff sequel incentrati sui protagonisti. Ora un trailer ci anticipa quegli show e la nuova stagione di Fear of the Walking Dead.

Le prime recensioni sul finale di The Walking Dead non sono delle migliori. In generale, lamentano un grande paradosso: che dopo undici stagioni più che diluite, il finale di serie non si sarebbe potuto far attendere ancora; ma che dall’altro, la risoluzione del Commonwealth è stata alquanto frettolosa rispetto al ruolo cruciale che riveste nei fumetti. C’è la sensazione insomma, che questo finale ormai alle porte non suoni davvero come una fine, ma come un nuovo inizio. Indizio eloquente potrebbe essere il cambio di finale di The Walking Dead rispetto ai piani originali, svelato solo ieri dalla showrunner Angela Kang.

Il Chief Content Officer Scott M. Gimple, responsabile dei contenuti derivativi, sosteneva fino a qualche mese fa come il finale della serie madre sia stato pensato unicamente per chiudere la trama principale e non per aprire agli spinoff. Alla luce di queste recensioni, delle parole di Angela Kang ma soprattutto di questo nuovo trailer, sembra che Gimple sia stato smentito. Non che il filmato aggiunga molto di più sui tre spinoff sequel di cui eravamo a conoscenza.

Semplicemente, riunisce filmati dall’ultima e da tutte le precedenti stagioni di The Walking Dead anticipando come questa “fine sia solo l’inizio”. Seguirà infatti lo spinoff su Daryl, ritrovatosi in Francia senza sapere come ci sia arrivato; quello con Negan e Maggie nella Dead City di New York; quello che vedrà il ricongiungimento di Rick e Michonne. Ma a questo, sorpresa inaspettata, si aggiunge anche un’anticipazione sulla nuova stagione dello spinoff di più lunga durata, Fear the Walking Dead. Voi quale aspettate di più? Ditecelo nei commenti!