The Walking Dead: un vecchio personaggio è ancora vivo!

Dopo i rumor riguardo uno spin-off di The Walking Dead dedicato a Daryl, vi presentiamo questa intervista ad uno dei personaggi apparsi per la prima volta nel corso della settima stagione, che rivela di essere sopravvissuta all'ultimo episodio andato in onda.

Ci riferiamo a Cyndie, interpretata da Sydney Park, leader di Oceanside, la comunità che ha aiutato i protagonisti a sconfiggere Negan ed i suoi Saviors. Sydney Park è stata intervistata dai giornalisti di "Where Is The Buzz TV", rispondendo alla domanda su una sua eventuale presenza nella puntata finale della decima stagione. Ecco la risposta dell'attrice: "Non posso dire nulla, confermo comunque che sono ancora viva, sono sopravvissuta".

Come ricorderete nel penultimo episodio della stagione il gruppo guidato da Cyndie si è nascosto all'interno di un ospedale abbandonato, per cercare di sfuggire all'orda di zombie che Beta ha guidato contro i suoi avversari. Sembra quindi che sia riuscita a sopravvivere all'ira di Beta, il personaggio infatti vuole vendicare la morte di Alpha, uccisa da Negan seguendo il piano ideato da Carol.

