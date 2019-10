The Walking Dead: vediamo il promo del terzo episodio della stagione

Come avete letto dalla nostra recensione della seconda puntata di The Walking Dead il gruppo di sopravvissuti dovrà far uso di tutte le loro forze per riuscire a sconfiggere Alpha e i suoi Whisperer. Ecco il nuovo promo che ci anticipa cosa accadrà nel terzo episodio della serie.

Si intitolerà "Ghosts" e, come possiamo vedere dal filmato presente in calce alla notizia, sembra che Carol sarà una delle protagoniste indiscusse dei prossimi eventi che sconvolgeranno la vita dei sopravvissuti: infatti dopo aver condotto numerose orde di zombi contro gli abitanti di Alexandria, Beta invita il personaggio interpretato da Melissa McBride a parlare, da sola e disarmata, di fronte al confine tra i due territori, nello stesso luogo in cui nella stagione precedente sono state ritrovate le teste decapitate di vari amici dei protagonisti, tra cui Henry, figlio adottivo di Carol ed Ezekiel.

Non sappiamo ancora come andrà l'incontro, ma siamo sicuri che sarà pieno di sorprese e colpi di scena. Inoltre abbiamo scoperto che durante l'episodio inedito rivedremo in azione un personaggio di The Walking Dead. Non resta che aspettare il 21 ottobre per avere maggiori informazioni sulla puntata in onda il giorno prima in America, e trasmessa in Italia su Sky Atlantic.