The Walking Dead: vediamo il promo della seconda puntata

Abbiamo scoperto che durante la decima stagione ci sarà un incontro tra due personaggi di The Walking Dead, e considerando la particolarità del loro carattere siamo curiosi di scoprire cosa accadrà. Nel frattempo l'emittente televisiva AMC ha deciso di condividere il promo del secondo episodio inedito.

La puntata si intitolerà "We Are the End of the World", ecco la sinossi ufficiale: "Un flashback ci mostra le origini di Alpha e Beta; Alpha cerca di rendere più coraggiosa Lydia mentre si preparano a camminare con i morti. I Whisperer preparano la loro orda".

Questo episodio sarà quindi incentrato principalmente sulle figure dei personaggi interpretati da Samantha Morton e Ryan Hurst, inoltre faremo la conoscenza di Gamma, con il volto di Thora Birch. Ritorneremo quindi nei primi giorni dell'apocalisse zombi, un periodo poco esplorato nella serie principale dell'universo creato dalla penna di Robert Kirkman. Ecco le parole della showrunner Angela Kang riguardo i prossimi avversari del gruppo dei sopravvissuti capeggiati da Michonne, Daryl e Carol: "In un certo senso è come un culto. Alpha è un leader carismatico e Beta è un vero credente, quindi sicuramente c'è un certo atteggiamento di quel tipo". Non resta che aspettare la messa in onda della prossima punta per scoprire qualcosa in più sul misterioso avversario dei protagonisti.

Nel frattempo una star di The Walking Dead si è appena sposata, nonostante i numerosi impegni con lo show.