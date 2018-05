The Walking Dead: al via le riprese della nona stagione, ecco chi dirigerà la premiere!

Grazie ad una foto pubblicata da AMC su Twitter possiamo apprendere che le riprese della nona stagione di The Walking Dead sono ufficialmente iniziate e, soprattutto, chi avrà l'arduo compito di dirigerne la premiere. Staremo a vedere se il nuovo arco narrativo possa riportare lo show sui giusti binari, convincendo critica e pubblico.

Come si evince dall'immagine del ciak, che potete trovare in calce alla news, sarà Greg Nicotero il prescelto. Il truccatore ed effettista statunitense aveva già diretto altri episodi di The Walking Dead in passato, tra cui la premiere della settima stagione, la puntata numero 100, il mid-season finale ed il finale dell'ottava stagione.

Come annunciato nei mesi scorsi, però, ci sarà un cambio dal punto di vista creativo poichè Scott Gimple, lo showrunner in partenza, ha scelto la tanto ammirata scrittrice/produttrice Angela Kang per prendere le redini dello show. Al momento si conoscono pochi dettagli sulla nona stagione, se non che sarà incentrata sulla creazione della vita più che sulla sua distruzione.

Se Siddiq (Avi Nash) e Georgie (Jayne Atkinson) rimarranno nella storia - e speriamo di sì - si accenna a rivoluzioni tematiche o a trasferimenti di focus ora che il distruttivo conflitto tra Rick (Andrew Lincoln) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) è finalmente terminato.

Vi ricordiamo, infine, che la polemica attorno al trattamento economico di Lauren Cohan si è risolta nel migliore dei modi e che quest'ultima tornerà ufficialmente nei panni di Maggie perchè, a sua detta, c'è ancora molto da raccontare sul suo personaggio.

La nona stagione di The Walking Dead debutterà nell'autunno del 2019 su AMC, in America, e in Italia su FOX.