The Walking Dead, da vice sceriffo a milionario: ecco quanto guadagna Andrew Lincoln

Andrew Licoln è uno dei volti più noti di The Walking Dead, la serie incentrata su un mondo post- apocalittico abitato da zombie, basata sui fumetti di Robert Kirkman. In molti si domandano a quanto ammonti il patrimonio dell'interprete di Rick Grimes che ha accompagnato il pubblico per quasi un decennio.

Lincoln - il vero nome Andrew Clutterbuck - prima di trovare il successo con la serie horror americana, era già noto al pubblico britannico per il suo ruolo comico in uno show di Channel 4 e per la sua parte nella produzione BBC, This Life.

Dopo aver preso parte poi a Strike Back e Afterlife, è arrivato il famoso ruolo di Mark in Love Actually, il giovane ragazzo innamorato di Keira Knightley, che tenta di conquistarla con la scena ormai iconica dei cartelli con tenere dichiarazioni.

La sua fortuna però come abbiamo già detto è stato il ruolo di Rick Grimes che gli ha permesso di mettere da parte un patrimonio netto annuale di circa 8,7 milioni di dollari per ogni stagione di The Walking Dead. Il suo abbandono alla stagione 9 ha lasciato tutti i fan col cuore a pezzi, ma è evidente che ormai l'attore era riuscito a garantirsi un guadagno particolarmente cospicuo grazie alla serie.

Inoltre ulteriori profitti arriveranno con i film incentrati proprio sul vice sceriffo Grimes. In attesa di scoprire quando inizierà la loro produzione, si vocifera che anche Jeffrey Dean Morgan potrebbe lasciare The Walking Dead.