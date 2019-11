Un dettaglio di The Walking Dead sembra anticipare la conclusione della serie

Come abbiamo visto dal promo di The Walking Dead 10 gli abitanti di Alexandria sono sempre più convinti di dover affrontare definitivamente i rivali guidati da Alpha. Nel frattempo alcuni fan del fumetto scritto da Robert Kirkman hanno notato un particolare importante che lascia presagire una futura conclusione della serie.

Come ricorderete nel sesto episodio della stagione, intitolato "Bones", Eugene ha sfruttato dei pezzi di un satellite per ampliare il raggio di azione della sua radio, riuscendo così ad entrare in contatto con una donna dall'identità ancora misteriosa. Nel corso delle loro conversazioni la ragazza si lascia sfuggire di essere originaria della Pennsylvania, ed è questo dettaglio che ha subito incuriosito i fan. Infatti nel numero 151 del fumetto omonimo, Eugene viene contattato da una sconosciuta che, come nel caso della serie TV, gli dice di non essere ancora pronta a rivelare la sua identità. Nel corso dei volumi si scopre che si tratta di Stephanie, residente in una comunità di oltre 50.000 individui.

La loro storia è molto diversa da quella dei cittadini di Alexandria, costretti a combattere contro minacce esterne, mentre gli abitanti del Commonwealth avranno numerose crisi politiche da affrontare. Questa storia è stata l'ultimo grande arco narrativo della collana di fumetti sull'apocalisse zombi, le cui conseguenze sono state decisive per il finale dell'opera. Anche la serie TV prodotta da AMC si avvicina alla sua conclusione? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.

Nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione della sesta puntata di The Walking Dead 10.