The Walking Dead: Un video ci mostra Carol e Daryl leggere il nuovo copione

Mentre si parla già dei possibili sopravvissuti al finale di The Walking Dead, nelle scorse ore un account fan della serie ha condiviso con tutti una prima table read di una delle puntate inedite dello show.

In calce alla notizia trovate il messaggio di @ZedWorldJen, nel tweet è possibile vedere un video di anteprima in cui sono presenti Melissa McBride, Norman Reedus e Khary Payton mentre leggono una breve parte del copione di una delle puntate che introdurranno alla undicesima stagione dello show prodotto da AMC. Scopriamo quindi che Daryl e Carol decidono di viaggiare da soli per un certo periodo, a causa degli eventi che abbiamo visto nel corso della loro lotta contro il gruppo guidato da Alpha.

Ecco la traduzione del video: "Payton: Esterno. Alexandria. È giorno e Daryl è ricoperto di grasso di motore, sporcizia e pezzi di zombie.

Carol: Cosa diavolo ti è successo?

Daryl: Volevo chiederti la stessa cosa.

Payton: Carol ha addosso pezzi di intonaco e sudata, entrambi hanno lottato molto.

Daryl: Ehi.

Carol: Non ti devi scusare, va tutto bene, davvero.

Daryl: Volevo solo augurarti buona fortuna.

Payton: Senza dirsi altro, entrambi scelgono strade diverse".

Siamo sicuri che i fan saranno felici di ascoltare questa conversazione inedita, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Scott Gimple di The Walking Dead in cui discute sul futuro dello show.