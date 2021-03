The Walking Dead, che fine hanno fatto i Wolves? Uno dei principali misteri dello show

Con la decima stagione che, anche con i suoi episodi bonus, sta volgendo al termine, The Walking Dead si avvicina a grandi passi al suo gran finale, che avverrà con l'undicesimo arco narrativo. Sono ancora molte le domande a cui lo show dovrà rispondere, ma alcuni misteri sappiamo già che, con ogni probabilità, non troveranno mai risposta.

Vi abbiamo parlato di come Jeffrey Dean Morgan potrebbe aver anticipato uno spin-off incentrato su Negan in The Walking Dead, ma oggi vogliamo tornare proprio su una di quelle storyline che, in molti ricordano, era iniziata con i migliori auspici, salvo venir poi accantonata per uno sviluppo non particolarmente soddisfacente.

Stiamo parlando dei Lupi, o Wolves nella versione originale inglese, gruppo che ha "infestato" i nostri peggiori incubi (in ogni senso) tra la quinta e la sesta stagione di TWD. Vi ricordate quindi che fine hanno fatto i Wolves?

Una storia sfortunata

Di sicuro, il team creativo della serie puntava molto sulla loro storia: basti pensare alle scritte nascoste che recitavano "Wolves not far", disseminate tra le strade. Inoltre, presentare una società organizzata in maniera molto primitiva e con una visione del mondo molto particolare è stato di certo interessante.

Tuttavia, con il progredire delle puntate, si è sempre più compreso come la loro presenza fosse piuttosto un pretesto per dare a Carol (Melissa McBride) e Morgan un'evoluzione on-screen, occupandosi di eliminare la maggior parte dei membri dei Lupi. I due hanno posto fine al gruppo dopo averne ucciso il leader, Owen. Durante il nono episodio della sesta stagione, dal titolo Nessuna via d'uscita, Carol, dopo aver visto come Owen stesse tentando di salvare Denise, spara all'uomo (che era già stato morso per aiutare la donna); una volta trasformato in zombie, egli viene ucciso da Morgan (Lennie James), ponendo fine alla storia dei Wolves in The Walking Dead.

In chiusura, vi lasciamo alla nostra recensione della ventesima puntata della decima stagione di The Walking Dead.