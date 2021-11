The Walking Dead: World Beyond 2, ecco come QUEL personaggio è diventato un villain

Se uno degli scorsi episodi della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond aveva smentito una teoria su Rick Grimes, quello andato in onda negli Stati Uniti lo scorso weekend, intitolato Returning Point, rappresenta un punto di non ritorno per un personaggio, che è diventato uno dei villain della serie. Attenzione, seguiranno spoiler.

Nella stagione 2 della serie spin-off, abbiamo assistito al ritorno in scena di Jadis (Pollyanna McIntosh), sei anni dopo la sparizione di Rick Grimes a bordo di un elicottero del CRM. Jadis esegue gli ordini dell'oscuro generale Beale e del tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond), per proteggere il Progetto Votus e "l'ultima luce del mondo", la Repubblica Civica.

Nel nuovo episodio di The Walking Dead: World Beyond, quando Jadis scopre che Indira (Anna Khaja) sta dando rifugio a dei fuggitivi all'interno del Perimetro, invia dei soldati all'interno dell'ex colonia di artisti, per la sicurezza della Repubblica Civica. Il plotone si prepara a sparare sul gruppo di nemici, in cui ci sono anche la figlia adolescente di Indira, Asha (Madelyn Kientz) ed Elton (Nicolas Cantu). Jadis vuole che siano eliminati tutti, ma il Perimetro viene temporaneamente risparmiato dopo uno scontro a fuoco e la presa in ostaggio del figlio adolescente di Beale.

A questo punto si scatena l'ira di Jadis. "Questo non è solo un piano di fuga, ma una ribellione" dice. "La Repubblica Civica rischia di perdere ogni frammento di conoscenza e progresso che abbiamo costruito finora."

Così dà ordine ai soldati di sparare per uccidere più persone possibile. "Eliminarne alcuni per traumatizzarne molti. Sono stati al sicuro per troppo tempo. Hanno dimenticato troppe cose. Questa la ricorderanno".

