The Walking Dead: World Beyond 2, il nuovo episodio smentisce una teoria su Rick Grimes

Nella seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond abbiamo assistito al ritorno di Pollyanna McIntosh, il cui personaggio, Jadis, è direttamente collegato alla scomparsa di Rick Grimes nella stagione 9 della serie madre. Erano in molti, quindi, ad aspettarsi novità anche sul personaggio interpretato da Andrew Lincoln.

Lo scorso weekend è andato in onda il settimo episodio della stagione 2 di World Beyond, intitolato Blood and Lies. Nella puntata Hope Bennett (Alexa Mansour) pianifica una fuga dalla struttura dove suo padre, il genetista Dr. Leo Bennett (Joe Holt), sta studiando come neutralizzare la minaccia degli zombie, e Mason (Will Meyers) fa una rivelazione: il generale Beale è suo padre.

La seconda stagione della serie spin-off di The Walking Dead ha svelato i piani del CRM, e le teorie dei fan sostengono adesso che il generale Beale sia proprio Rick Grimes, magari reduce da un'amnesia.

Questa suggestiva teoria non regge però sul piano della coerenza. The Walking Dead: World Beyond è ambientata dieci anni dopo l'epidemia e all'inizio dell'apocalisse zombie, nel 2010, Rick era in coma. Il generale Beale e il tenente colonnello Kublek hanno co-fondato il Progetto Votus otto anni prima, confermando che Beale era già militare attivo due anni dopo l'apocalisse, in un momento in cui Rick guidava il suo gruppo di sopravvissuti nel 2012.

È più probabile, a questo punto, ipotizzare per Beale un ruolo da villain nei film di Walking Dead, in cui dovremmo finalmente scoprire la verità su cosa è accaduto a Rick Grimes.