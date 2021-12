The Walking Dead: World Beyond 2, il finale svela l'origine degli zombie del franchise

Dopo la sconvolgente morte in World Beyond 2 a cui abbiamo assistito nel penultimo episodio, la serie spin-off del franchise di The Walking Dead si è conclusa lo scorso weekend con la puntata finale, intitolata The Last Light. L'epilogo ha rivelato una razza di Camminatori ancora più pericolosa, e ha detto qualcosa sulle origini del virus zombie.

Tutta la saga si sviluppa infatti a partire da uno sconosciuto virus che si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo nel 2010. Nell'episodio finale di The Walking Dead: World Beyond, dieci anni dopo l'epidemia, una donna francese (Carey Van Driest) rispolvera i dischi rigidi e scarica le trasmissioni Wildfire trasmesse dal dottor Edwin Jenner (Noah Emerich) nel 2010.

Nel video, scopriamo così che secondo Jenner "L'uso delle placche cardiache come mezzo ospite per le terapie steroidee per far ripartire il sistema circolatorio nella speranza di mandare in cortocircuito il cervello, o forse recuperare la funzione per causare confusione, è un approccio affascinante".

Il video continua in sottofondo, con Jenner che dice "Voglio saperne di più su queste varianti coorti a cui hai fatto riferimento nella nostra ultima comunicazione. Non abbiamo visto niente del genere visto qui, niente di simile."

A questo punto un uomo gli spara alla schiena, e un attimo dopo il dottore si rialza sotto forma di zombie: sembra più forte, più veloce e più rabbioso dei "normali" Camminatori.

Mentre abbiamo visto come un personaggio sia diventato un villain in World Beyond 2, il finale di The Walking Dead: World Beyond sembra quindi suggerire che il virus zombie sia stato creato dall'uomo in laboratorio.