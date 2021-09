The Walking Dead: World Beyond 2, Jadis tornerà nello spin-off: sapremo di Rick Grimes?

Grande ritorno nell'Universo di The Walking Dead: nella seconda stagione dello spin-off The Walking Dead: World Beyond rivedremo Jadis, interpretata nuovamente da Pollyanna McIntosh. Che questo voglia dire anche che scopriremo qualcosa in più sul destino di Rick Grimes?

L'ultima volta che l'abbiamo vista è stato in quel fatidico episodio della nona stagione, What Comes After, nel quale lei e Rick Grimes (Andrew Lincoln) erano spariti a bordo di un elicottero della Civic Republic Military.

Ora però Jadis è pronta a tornare nei nuovi episodi dello spin-off The Walking Dead: World Beyond.

"Siamo entusiasti di avere di nuovo tra noi Pollyanna McIntosh nel ruolo di Jadis, e non vediamo l'ora che gli spettatori possano scoprire come si rapporterà ai personaggi di quest'angolo dell'universo [di TWD]" ha affermato il produttore e co-creatore dello show Scott Gimple "Nella nostra storia sono passati anni [da quando abbiamo visto Jadis sullo schermo l'ultima volta]. Avremo qualche indizio su ciò che è accaduto in quel famoso viaggio in elicottero e apprenderemo che Jadis ha dei nuovi alleati; lei è un grande anello di connessione tra il CRM e la mitologia dei Tre Cerchi che abbiamo visto per tutte e tre le serie. Non vediamo l'ora di mostrare tutto ai fan del TWDU".

"Adoro il personaggio di Jadis, e amo questo mondo, quindi avere l'opportunità di tornare a interpretarla e collaborare di nuovo con il talentuoso team di The Walking, questa volta a Richmond per World Beyond, è stata una gioia. Spero che gli spettatori recuperino la prima stagione se non l'hanno già vista così da potersi godere al meglio l'ultima epica stagione questo ottobre" ha aggiunto la stessa McIntosh.

E chissà se a questo punto nell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead non faccia una comparsata proprio Rick Grimes, prima che torni definitivamente sul grande schermo in occasione della trilogia di film a lui dedicata...

La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond arriverà il 3 ottobre su AMC.