The Walking Dead: World Beyond 2, il nuovo look di Jadis nel nuovo trailer!

Jadis tornerà con una nuova missione e un nuovo look nella stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond, spin-off della rinomata serie AMC, The Walking Dead, basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. Dopo la prima stagione pubblicata in Italia su Amazon Prime Video, è in arrivo il secondo ciclo di episodi.

Anni dopo che un elicottero dei militari della Repubblica Civica ha trasportato Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh), e un gravemente ferito Rick Grimes (Andrew Lincoln) lontano da The Walking Dead, conducendoli in un angolo diverso dell'apocalisse zombie, la seconda e ultima stagione dello spin-off vede Jadis nei panni di un soldato del CRM vestito di nero. Prima di vedere l'extended trailer potete dare uno sguardo al teaser trailer di The Walking Dead: World Beyond.



La loro missione: combattere per la sopravvivenza dell'umanità e per la sopravvivenza dell'Alleanza dei Tre Cerchi, che collega The Walking Dead a Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond.

"So che la Repubblica Civica è l'ultima luce del mondo. Il mio scopo è creare una nuova era su questo pianeta" dichiara Jadis/Anne.

Pollyanna McIntosh ha parlato così del suo personaggio:"Amo Jadis e amo questo mondo", confessando di essere felice di tornare nell'universo di The Walking Dead.

Ricordiamo che la stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond arriverà su AMC negli Stati Uniti il prossimo 3 ottobre e si attende di conoscere la data d'uscita in Italia.



