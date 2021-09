The Walking Dead: World Beyond 2, nuove anticipazioni dalla season premiere

The Walking Dead: World Beyond sta per tornare sugli schermi, e mancano davvero pochissimi giorni prima di vedere come continuerà il secondo spin-off di The Walking Dead. Tuttavia, se siete curiosi, con questo piccolo sneak peek potete farvi almeno un'idea dell'aria che tira nella season premiere dello show.

La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond debutterà il il 3 ottobre su AMC, ma per gli abbonati di AMC+ l'attesa si ridurrà al 26 settembre. Per noi, invece, al momento ci sono solo le anticipazioni...

Come riporta il sito Comicbook, infatti, che descrive in esclusiva una minima parte di cosa accadrà nel primo episodio di The Walking Dead: World Beyond 2, "Konsekans", che vedrà Hope (Alexa Mansour) separata da famiglia e amici e Will (Jelani Alladin) in fuga da una misteriosa forza militare.

Dopo aver attraversato il paese in compagnia della sorella Iris (Aliyah Royale) e gli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston), e aver salvato il proprio padre dalle grinfie del CMR, Hope è ormai un Asset per la lotta alla sopravvivenza dell'umanità del CRM, e in "Konsekans", le convinzioni della ragazza vengono messa alla prova dal Tenente Colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond), la stessa che ha assegnato alla figlia Huck (Annet Mahendru) il compito di guidare Hope verso una filiale del CRM a New York.

Questa le chiede infatti "Ne hai passate così tante, ma con tutto quello che è successo, credi ancora che un futuro sia possibile?" per poi continuare dicendole "Dovresti, perché nonostante la caduta di tutte queste città, lo è ancora, e il motivo per cui ti abbiamo spinto a intraprendere questo viaggio è portarti a pensarla diversamente, in maniera più positiva".

"Mi spiace, ma ora che hai visto la fragilità della civiltà, hai finalmente compreso che nessuno può farcela da solo. Nessuno. Serve che ognuno faccia gioco di squadra per poter avere la possibilità di un futuro" conclude Kublek.

Come vedete si tratta di un piccolo estratto dall'episodio, di cui non possediamo il video, ma se volete dare un'occhiata a ciò che vi attende, potete sempre farvi un'idea più precisa guardando il trailer della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond.