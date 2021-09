The Walking Dead: World Beyond 2, nuove immagini dal set: pronti a combattere!

La seconda e ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond debutterà il 3 ottobre. Per il ritorno dello show, il network statunitense AMC pubblica un impressionante set di foto in anteprima!

Dopo le anticipazioni relative ai primi due episodi rese note dopo la season premiere di The Walking Dead: World Beyond 2 riservata agli abbonati AMC+, ecco altre novità per la serie spin-off di The Walking Dead.

La seconda stagione porterà a conclusione la storia di Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu), Silas (Hal Cumpston) e Hope (Alexa Mansour), quattro amici che fanno parte della prima generazione che diventa adulta dopo l'apocalisse, che dovranno confrontarsi con una nuova minaccia, la misteriosa CRM (Civic Republic Military).

Inoltre, con il ritorno annunciato di Pollyanna McIntosh nei panni di Jadis/Anne, i risvolti di questa stagione finale dello spin-off potrebbero avere impatti sull'intero universo di The Walking Dead.

Oltre ai nomi già citati, sono stati riconfermati nel cast anche Jelani Alladin (Will), Joe Holt (Leo), Ted Sutherland (Percy) e Natalie Gold (Lyla). E' atteso anche il ritorno di Robert Palmer Watkins nei panni di Frank Newton, oltre che l'ingresso nel cast di Max Osinski (noto per il ruolo dell'Agente Davis nella serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.), entrambi nelle fila della CRM.

Non ci resta che aspettare che la seconda e ultima stagione arrivi anche in Italia! Nel frattempo, scopriamo cosa ci aspetta con il trailer ufficiale di The Walking Dead: World Beyond 2.