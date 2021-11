The Walking Dead: World Beyond 2, Pollyanna McIntosh racconta il ritorno di Jadis

Gli episodi della stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond stanno svelando i piani del CRM, e hanno riportato al centro della scena un vecchio personaggio della serie principale, Jadis Stokes, interpretata da Pollyanna McIntosh. In un'intervista in esclusiva con Comicbook.com l'attrice ha parlato della sua ricomparsa nel franchise.

Il ritorno da The Walking Dead di Jadis è avvenuto in una scena post-credit del quinto episodio di World Beyond 2. L'avevamo vista per l'ultima volta nella nona stagione della serie madre, a bordo di un elicottero con Rick Grimes (Andrew Lincoln), di cui attendiamo ancora la trilogia cinematografica. Jadis è apparsa poi nell'episodio in onda lo scorso weekend, intitolato Who are you?

La presenza di Jadis nello spin-off era nei piani dei produttori da sempre? "So che Scott Gimple voleva vederla continuare in un modo o nell'altr" ha spiegato Pollyanna McIntosh. "E penso che abbia davvero trovato la giusta misura qui, insieme allo showrunner Matt Negrete, esplorando questo nuovo mondo. Ha funzionato alla grande per me nelle tempistiche. Vogliamo tutti vedere i film su Rick Grimes e sicuramente arriveranno, ma chi ha voglia di aspettare? Andiamo avanti, allora. Andiamo in World Beyond e recitiamo con questo cast e questa troupe fantastici, e diamo ai fan alcuni suggerimenti su Rick Grimes e su altri vecchi personaggi del mondo di The Walking Dead."

Pollyanna McIntosh ha poi ribadito di aspettare con entusiasmo i film su Rick Grimes, anche se non sa ancora se vi sarà coinvolta. "Sarebbe divertente esserci" ha continuato l'attrice, "e Scott Gimple ha detto che avrebbe senso che ci fosse anche Jadis, ma il meraviglioso mondo di The Walking Dead è sempre in movimento, quindi vedremo. Non ho novità purtroppo, ma sono contenta che i fan possano rivederla in The Walking Dead: World Beyond e che sentano riparlare di Rick."