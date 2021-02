The Walking Dead: World Beyond 2, al via le riprese della stagione finale

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda e ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond, la serie spin-off incentrata sulla prima generazione di ragazzi cresciuti nello scenario post-apocalittico creato da Robert Kirkman.

L'annuncio arriva direttamente dall'account ufficiale dello show, che ha condiviso su Instagram una foto dal set con al centro la scritta "speranza". "La storia è tutt'altro che finita" si legge nel post, a cui potete dare un'occhiata in calce alla news.

Descritta dallo showrunner Matt Negrete come una "storia coming-of-age ambientata nel bel mezzo dell'apocalisse, World Beyond è stata concepite per durare due stagioni da 10 episodi fin dall'inizio, in modo che gli eventi dello show potessero confluire nella trilogia di film di The Walking Dead che vedrà come protagonista il Rick Grimes di Andrew Lincoln.

"Stiamo guardando a queste due stagioni come a due capitoli di un libro molto diversi tra loro, e speriamo che siano soddisfacenti. Ci stiamo avvicinando proprio adesso con gli sceneggiatori agli ultimi episodi", aveva dichiarata Negrete lo scorso settembre. "È emozionante, spero che il pubblico lo apprezzi."

Di recente, durante un'ospitata al podcast Talk Dead To Me, l'interprete di Will Jelani Alladin ha anticipato che la seconda stagione di World Beyond includerà molta più azione e combattimenti rispetto a quanto visto negli episodi andati in onda lo scorso anno.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre impressioni su The Walking Dead: World Beyond.