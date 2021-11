The Walking Dead: World Beyond 2, una sconvolgente morte nel penultimo episodio

Nel corso della stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond abbiamo assistito al ritorno di Jadis, interpretata da Pollyanna McIntosh, e uno degli scorsi episodi ha smentito una teoria su Rick Grimes. La puntata andata in onda lo scorso weekend, intitolata Death and the Dead, ha riservato al pubblico una scioccante morte.

Naturalmente invitiamo a interrompere qui la lettura se non volete incorrere in spoiler. In The Walking Dead: World Beyond 2, dopo che Huck (Annet Mahendru) ha svelato un complotto del CRM per commettere un genocidio contro gli 87.000 sopravvissuti di Portland, Jadis ha mobilitato i militari per sedare una ribellione. Le sorelle Iris (Aliyah Royale) e Hope Bennett (Alexa Mansour), intanto, mettono in atto il loro piano per fuggire dal CR Research Facility e distruggerlo, usando come ostaggio Mason, il figlio del generale Beale.

Mentre Jadis e le sue truppe tentano di negoziare, così, Felix (Nico Tortorella) punta la sua pistola su Mason, proponendo un accordo: loro si allontanano e il figlio di Beale viene consegnato illeso. La situazione raggiunge una fase di stallo, e mentre una colonna di zombie si avvicina Mason dà una testata a Iris e si libera dal suo ragazzo Percy (Ted Sutherland). Jadis ordina di sparare e lo stesso Percy viene freddato mentre è all'inseguimento di Mason.

Dopo la morte di Percy, Iris è devastata, ma convince Hope, che punta la pistola contro Mason ritenendolo responsabile, a non uccidere quest'ultimo. Dopo questo importante colpo di scena, staremo a vedere cosa ci riserverà l'ultimo episodio di The Walking Dead: World Beyond.