The Walking Dead: World Beyond 2, scopriremo cos'è successo a Heath?

Cos'è successo a Heath? Il personaggio interpretato da Corey Hawkins nella serie The Walking Dead è scomparso misteriosamente nella settima stagione della serie madre del canale AMC, ma a quanto pare il ritorno di Ann/Jadis (Pollyanna McIntosh) potrebbe risolvere l'arcano nel corso della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond.

È stata infatti Jadis, leader degli Scavangers, a scambiar Heath con la Civic Republic per scorte e viveri per sostentare la propria comunità di sopravvissuti. Proprio la CRM è il fulcro di connessione tra la serie madre The Walking Dead e World Beyond, dove il personaggio di Jadis è tornato come soldatessa addirittura decorata con l'intenzione "di condurre il pianeta verso una nuova era".



Già nel 2017, lo showrunner Scott Gimple aveva dichiarato "che la storyline di Heath non era in alcun modo terminata", dunque vista anche la strettissima connessione con Jadis è del tutto probabile e anzi auspicato vedere il ritorno di Hawkisn nel ruolo di Heath proprio nel corso della seconda stagione di World Beyond, così da scoprire finalmente cosa sia accaduto in questi quattro anni d'assenza.



Vi ricordiamo che The Walking Dead: World Beyond 2 andrà in onda su AMC in territorio americano a partire dal prossimo 3 ottobre, mentre per la messa in onda italiana non c'è ancora una data ufficiale.