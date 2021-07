The Walking Dead: World Beyond 2, la sinossi ufficiale: 'Un'innocenza perduta e ritrovata'

In vista del panel al San Diego Comic-Con 2021, che anche quest'anno si svolgerà interamente online, AMC ha pubblicato la sinossi ufficiale della seconda stagione di The Walking Dead: World, in arrivo entro la fine del 2021.

"La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond conclude l'epica storia di Iris, Hope, Elton e Silas, quattro amici che hanno viaggiato attraverso il paese in una missione che ha trasformato tutto ciò che conoscevano su loro stessi e sul mondo" si legge nella descrizione diffusa in anticipazione all'evento di fine luglio. "Mentre affrontano la misteriosa CRM (Repubblica Civile Militare) e combattono per il controllo del proprio destino, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno e l'innocenza verrà perduta per poi essere ritrovata."

Vi ricordiamo che il panel di The Walking Dead: World Beyond 2 al Comic-Con si terrà alle ore 23:00 del prossimo 24 luglio, nel mezzo degli slot dedicati a Fear the Walking Dead e alla stagione finale di The Walking Dead. Neanche a dirlo, l'evento rappresenta un'ottima occasione per l'arrivo del primo trailer ufficiale della nuova stagione della serie limitata.

Intanto, il boss del franchise Scott Gimple ha rivelato che The Walking Dead: World Beyond 2 sarà legata ai film di Rick Grimes con protagonista Andrew Lincoln.