The Walking Dead: World Beyond 2, svelata la data d'uscita: ci sarà anche Rick Grimes?

Durante il panel dedicato a The Walking Dead: World Beyond 2 organizzato al Comic-Con di San Diego 2021, la AMC ha svelato la data d'uscita dei nuovi episodi dello spin-off del TWD Universe.

The Walking Dead: World Beyond 2 esordirà dal 3 ottobre prossimo negli Stati Uniti, precisamente alle 22:00 ET/9c su AMC, con i nuovi episodi in anteprima su AMC+ per tutta la stagione che saranno seguiti da un nuovo episodio di Talking Dead alle 23:00 ET/10c. Nel cast tornano i protagonisti della prima stagione, Jelani Alladin, Natalie Gold, Joe Holt e Ted Sutherland, ma a quanto pare non ci sarà Andrew Lincoln: in precedenza c'erano stati rumor su una possibile apparizione di Andrew Lincoln in quanto era stato anticipato che la stagione 2 di World Beyond si sarebbe collegata ai film di Rick Grimes, tuttavia Scott Gimple ha dichiarato:

"Due parole: più malta. Molta più malta. Questa stagione in particolare racconta una sorta di storia intermedia ad alcune cose davvero grandi che stanno accadendo nell'universo di TWD, alcune cose che fanno sembrare tutto davvero collegato. Magari la malta non è la roba più elegante del mondo, ma non è una cattiva analogia. World Beyond riempie davvero alcune lacune nella storia più ampia del franchise, svelando cose che il pubblico non sa. E in questo modo tutto diventa sempre più intenso man mano che gli episodi vanno avanti. Ci saranno alcuni momenti molto importanti in questa stagione". Quando il presentatore di Talking Dead e moderatore del panel Chris Hardwick ha chiesto se uno di questi momenti possa riguardare il ritorno di Rick Grimes, Gimple ha risposto: "Sono contento che tu me l'abbia chiesto. Ma no. Non Rick Grimes. Niente Rick Grimes."

