The Walking Dead: World Beyond 2, svelato il significato dei marchi 'A' e 'B'

Negli Stati Uniti è in onda la seconda e ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off della celebre serie AMC. Il settimo episodio, trasmesso ieri negli USA e disponibile da oggi su Prime Video, ha finalmente risposto a una domanda che i fan della serie si ponevano da tempo: qual è il significato dietro ai marchi "A" e "B"?

Prima di proseguire con la lettura, ci teniamo a chiarire che di seguito sono contenuti SPOILER relativi all'episodio 7 di The Walking Dead: World Beyond 2, "Blood and Lies", un episodio che ha smentito alcune teorie su Rick Grimes.

Tornando al nostro quesito, la serie spin-off svela finalmente il Project Votus, rivelando il significato dietro alle lettere "A" e "B" usate dalla Repubblica Civica Militare anche in The Walking Dead, per il traffico dei sopravvissuti.

Nella prima stagione dello spin-off, la scena post-credit dell'episodio 4 aveva mostrato la dottoressa Lyla Belshaw, scienziata della RCM interpretata da Natalie Gold, mentre conduceva degli esperimenti ed assegnava ad alcuni soggetti da testare la lettera "A".

L'episodio 7 della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond ha confermato quello che alcune teorie dei fan avevano già intuito: con il marchio "A" vengono contrassegnati tutti i soggetti da sottoporre ai test, mentre con la lettera "B" si indicano le potenziali risorse.

Per quanto riguarda il Project Votus, nell'episodio scopriamo che si tratta di un progetto nel quale vengono studiati alcuni soggetti per fare ricerca sulla rianimazione. Nella segretezza del suo laboratorio sotterraneo, Lyla confida nelle figlie di Leo, Hope e Iris (rispettivamente interpretate da Alexa Mansour e Aliyah Royale) e spiega che i suoi studi si basano sull'osservazione di che cosa succede ai soggetti di prova quando muoiono.

Negli scorsi episodi della serie, sono stati svelati anche i piani della CRM in TWD World Beyond 2: un giornale rivela la cospirazione dietro alla misteriosa organizzazione.