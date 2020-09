The Walking Dead: World Beyond, Alexa Mansour racconta come ha ottenuto il ruolo

A quanto pare, la fase dei provini per The Walking Dead: World Beyond è stata particolarmente estenuante per una delle star della serie, Alexa Mansour, ma è valsa tutta la fatica. Ecco cosa ha raccontato l'attrice a DigitalSpy.

The Walking Dead: World Beyond il nuovo spin-off di The Walking Dead, debutterà il 4 ottobre negli Stati Uniti. Nel frattempo, però, una delle sue protagoniste, Alexa Mansour, ha svelato i retroscena dietro la/e sua/e (numerose) audizioni per lo (gli) show di AMC.

Già, perché Alexa non ha fatto il provino solo per The walking Dead: World Beyond.

"Ogni volta che facevo delle audizioni per lo show originale, c'era sempre qualcosa che sembrasse non andare. E loro mi dicevano, sei stata grande, ma purtroppo non sei adatta per il ruolo" ha esordito "Ma poi mi hanno chiamato per un progetto di The Walking Dead ancora senza un titolo, ed è stato dopo tre anni di audizioni per gli altri show. Ho fatto una prima lettura, e mi piaceva quanto anticonvenzionale, divertente e un po' ribelle fosse il personaggio. Mi sono subito sentita legata a lei [Hope]. Credo anche di aver lavorato molto più duramente per questo provino, fin dall'inizio. Ma sentivo di poter rendere mio il personaggio, e che avesse davanti un bell'arco di crescita".

Ma il processo di casting non è stato certo semplice.

"È stato estenuante. Ho avuto la mia prima audizione ad aprile. Poi passati due mesi, a giugno, ricevo una chiamata dal mio manager 'Scott Gimple, Matt Negrete ae Jordan Vogt-Roberts, il regista del pilot, vorrebbero incontrarti'. [...] Ho fatto il provino, ed è andato bene. Scott, Matt, Jordan e io ci siamo trovati subito, e l'audizione è andata alla grande" e continua "Poi ho fatto un provino con altri attori (interpreti di altri personaggi), per vedere se c'era chimica. Sono andata e, di solito, dopo questa parte o ottieni il ruolo, o no".

Pensereste allora che ce l'abbia fatta, che Alexa abbia ottenuto la parte. Beh, non proprio...

"Ricevo una chiamata da Scott e Matt, che mi dicono 'Senti, alla AMC ti adorano, ma non sono certi che tu sia abbastanza edgy. Abbiamo bisogno di un'altra audizione'. Così il giorno seguente vado, e siamo a quota quattro provini ormai. Nuove scene, nuovo materiale da imparare. Ed è stato praticamente un'audizione di due ore con me che piangevo. Erano delle scene davvero tristi. Al che ho pensato 'Se AMC non mi ritiene abbastanza edgy dopo questa, non so davvero più che fare. Magari vado a rapinare una banca?".

Ma, per fortuna, arrivò finalmente la conferma: "Il giorno dopo mi chiamarono e mi dissero che avevo ottenuto il ruolo. Ne è valsa davvero la pena!".

E se volete dare un'occhiata a Alexa Mansour nei panni di Hope, qui trovate le immagini ufficiali di The Walking Dead: World Beyond, mentre a questo link trovate invece il trailer della serie targata AMC.