The Walking Dead World Beyond, Andrew Lincoln compare nel cast! Clamoroso ritorno di Rick?

Mentre gli appassionati stanno ancora discutendo sulla scena post crediti di The Walking Dead: World Beyond vista dopo il quarto episodio, il casting dello show presente su IMDB ci rivela la presenza di un personaggio particolare.

La storia di World Beyond è ambientata diversi anni dopo le vicende della serie principale, mostrandoci la vita di un gruppo di sopravvissuti che fanno parte della Repubblica Civica, gruppo militare che è stato responsabile del rapimento di Rick Grimes. I fan hanno quindi notato che la pagina di IMDB dell'episodio 10, di cui non conosciamo ancora il titolo, mostra oltre ai nomi del cast regolare dello show anche la presenza di Andrew Lincoln, attore celebre per aver dato vita al protagonista dei fumetti di Robert Kirkman.

Se fosse così, scopriremo qualcosa di più sulle vicende di Rick, scomparso nel corso della nona stagione della serie prodotta da AMC. Non si tratta di una notizia ufficiale, in particolare i nomi del cast potrebbero non essere quelli definitivi o errati, e potrebbe anche essere smentita dai dirigenti del network televisivo nelle prossime ore, ma abbiamo deciso di riportarla lo stesso perché siamo sicuri che i numerosi fan della serie saranno entusiasti di fronte alla possibilità di rivedere l'ex sceriffo di Atlanta.

Infine vi segnaliamo questa intervista a Scott Gimple di The Walking Dead: World Beyond, in cui parla di possibili crossover con altre serie.