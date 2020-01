The Walking Dead: World Beyond, annunciata la data della première

Continua inesorabile l'espansione dell'universo di The Walking Dead, e in primavera arriverà il nuovo spin-off, The Walking Dead: World Beyond. In queste ore è stata annunciata la data della première ufficiale, che andrà in onda negli USA domenica 12 aprile sul network AMC. L'episodio andrà in onda subito dopo il finale di The Walking Dead 10.

La seconda metà della decima stagione di The Walking Dead tornerà sugli schermi americani il 23 febbraio in prima serata. The Walking Dead: World Beyond è la terza serie spin-off che prosegue ed espande le trame e l'universo di The Walking Dead.

"The Walking Dead: World Beyond espande l'universo di The Walking Dead, approfondendo una nuova mitologia e la storia che segue la prima generazione cresciuta in una civiltà sopravvissuta in un mondo post-apocalittico" ha dichiarato AMC in un comunicato stampa "Due sorelle insieme a due amiche lasciano la loro comfort zone per lanciarsi coraggiosamente verso pericoli, conosciuti e sconosciuti, tra esseri umani e non-morti in una lunga ricerca. Inseguiti da coloro che desiderano proteggerli e da coloro che desiderano danneggiarli, una storia di crescita e trasformazione che si svolge su di un terreno pericoloso, sfidando tutto ciò che sanno sul mondo, su sé stessi e gli altri. Alcuni diventeranno eroi, altri cattivi. Ma tutti troveranno le verità che cercano".



Nel cast Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu e Julia Ormond. La serie è co-creata da Scott Gimple con Matt Negrete, e prodotta da AMC Studios. World Beyond avrà collegamenti con la seconda stagione di TWD. Tra i componenti del cast anche Julia Ormond, che sostiene che World Beyond avrà toni più speranzosi. Sarà davvero così? Per saperlo dovremo aspettare ancora qualche mese.