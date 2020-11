The Walking Dead: World Beyond anticiperà gli eventi dei film con Rick Grimes

In attesa di scoprire di più sul destino di Rick Grimes, una star di The Walking Dead: World Beyond ha anticipato che la trama delle due stagioni della serie spin-off andranno a collegarsi direttamente ai film che vedranno come protagonista il personaggio di Andrew Lincoln.

"Siamo un preparativo per i film, perciò andremo in quella direzione" ha spiegato Annet Mahendru, interprete di Huck, durante una recente intervista con Comicbook.com "Si tratta di domanda che i fan si pongono da quanto? Un decennio? Il nostro show fornirà quelle risposte. Quindi ci stiamo dirigendo verso il CRM. Voglio dire, l'elicottero... ci stiamo davvero avvicinando, capite?"

Parlando della parte finale della prima stagione di World Beyond, l'attrice ha aggiunto: "Questo episodio è una sorta di anticipazione di quanto le cose diventeranno avvincenti. Se vi piacerà questo episodio, probabilmente vi piacerà anche quello successivo, e il finale sarà un'esplosione di tutto ciò."

Interrogata su un'eventuale apparizione del suo personaggio in Tales of the Walking Dead, l'annunciata serie antologica che esplorerà diversi volti noti del mondo del franchise AMC, la Mahendru ha aperto a questa possibilità con grande entusiasmo: "Assolutamente, mi sento come se questo fosse solo l'inizio di Huck."

Intanto, vi lasciamo alle nostre impressioni su The Walking Dead: World Beyond.