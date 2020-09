The Walking Dead: World Beyond: l'apocalisse ha inizio nel nuovo trailer

Il cerchio si stringe sempre di più e le nuove immagini di The Walking Dead: World Beyond offrono una nuova speranza ai sopravvissuti all'apocalisse e ai fan della serie AMC: se un vaccino esiste, saranno i giovani protagonisti del nuovo spin-off a trovarlo.

Nel trailer, che troverete in calce, vediamo le sorelle Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour), insieme agli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston), partire per un viaggio di quasi 1800 km lasciandosi alle spalle la sicurezza della loro comunità del campus di Omaha, Nebraska, alla volta di New York. È lì che il padre delle ragazze, il famoso biochimico e genetista Dr. Leo Bennett (Joe Holt), lavora senza tregua al vaccino che potrebbe debellare la piaga degli zombie.

"Nostro padre sta condividendo le sue conoscenze affinché si possa trovare una cura", dice Iris nell'ultimo trailer di World Beyond. Il loro viaggio avrà inizio Quando il dottor Bennett invia alle sue figlie una richiesta d'aiuto, gesto che le farà entrare di prepotenza nel mirino di Elizabeth Kublek (Julia Ormond), tenente colonnello del CRM che trattiene lo scienziato.

Il ritorno dell'organizzazione armata potrebbe aprire a nuove informazioni sul personaggio di Andrew Lincol, rapito proprio dal CRM in The Walking Dead, soprattutto in vista della trilogia cinematografica su Rick Grimes. Per saperne di più, vi rimandiamo all'altro recente trailer di The Walking Dead: World Beyond e alla data d'uscita di The Walking Dead: World Beyond.