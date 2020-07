The Walking Dead: World Beyond aprirà ad un mondo inedito, parola di Robert Kirkman

L'autore del fumetto post-apocalittico Robert Kirkman ha rivelato nuovi dettagli su The Walking Dead: World Beyond, attesissimo spin-off che promette di rinnovare il franchise con un'inedita rappresentazione del mondo post-apocalittico.

"Sono molto entusiasta di quello che stiamo realizzando con World Beyond", ha dichiarato Kirkman. "Avrà a che fare con un diverso tipo di personaggi e, in una certa misura, con un mondo totalmente diverso pur rimanendo all'interno del mondo di The Walking Dead. Racconteremo di un gruppo di adolescenti che finora ha vissuto al sicuro in un mondo popolato da zombie e che ora si sta avventurando all'esterno. Esploreremo l'universi di The Walking Dead, che conosciamo molto bene, ma lo faremo attraverso nuovi occhi".

I protagonisti dello spin-off, così come le storie, saranno totalmente nuovi poiché uno scenario del genere non è mia stato affrontato nella run cartacea di Kirkman. Ambientato nel Nebraska, World Beyon racconterà le vicende delle sorelle Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale) e i nuovi amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston). Al loro fianco ci saranno Felix (Nico Tortorella) e Huck (Annet Mahendru), esploratori esperti che si occupano della sicurezza dell'ex-campus universitario del Nebraska, adesso centro si una comunità di sopravvissuti che ospita quasi 10.000 persone. La struttura strettamente legata alla CRM, l'oscura organizzazione coinvolta nel rapimento di Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Recentemente abbiamo saputo quando sarà distribuita di the Waking Dead: World Beyond e per un primo assaggio scoprite l'ultimo trailer di The Waking Dead: World Beyond.