The Walking Dead: World Beyond 'avrà qualcosa di mai visto prima'

Nei giorni scorsi è stata rivelata la data della premiere e i fan del franchise The Walking Dead aspettano curiosi l'inizio del nuovo spin-off World Beyond. L'attrice Annet Mahendru ha anticipato alcuni dettagli sulla serie, che a suo dire avrà qualcosa che "i fan non hanno mai visto prima".

Annet Mahendru interpreta Huck, ex Marine divenuta guardia di sicurezza del campus del Nebraska al centro di World Beyond,rimasta lì mentre gli adolescenti Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) si avventurano in un mondo esterno invaso dai non morti divoratori di carne.

"È uno show sulla generazione post apocalisse, quindi parla dei bambini che sono cresciuti senza conoscere il mondo reale che li circonda" ha dichiarato l'attrice a MEA WorldWide. "Sono dietro le mura e si trovano in un campus universitario. Questi ragazzi vogliono uscire e vedere ciò che resta del mondo. Hanno vissuto al riparo. I ragazzi si avventureranno insieme nel mondo e vedranno ciò che resta e il lavoro che deve essere fatto."

A differenza del suo personaggio, il gruppo dei ragazzi non ha conosciuto i pericoli del mondo, nonostante lo spin-off di The Walking Dead prenda le mosse dieci anni dopo l'apocalisse. Per quanto riguarda Huck, Annet Mahendru ha continuato: "Era una Marine ed era nell'unità cecchini e ora è una guardia di sicurezza del campus. È altamente qualificata e non prende la vita troppo sul serio. È stata là fuori e ha visto tutto, ha protetto chi poteva e ha dovuto trovare la sua strada."

A quanto pare sono previste due sole stagioni di World Beyond. Proprio perché la serie è incentrata sui giovani, sarà "come vedere e provare qualcosa per la prima volta. Come il tuo primo amore, la prima volta che ti si spezza il cuore... ed è anche la prima volta che incontri un vuoto, com'è affrontare il vuoto?"