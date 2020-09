The Walking Dead: World Beyond, il cast parla della sua esperienza con la serie

Mentre aspettiamo la prima puntata del secondo spin-off prodotto da AMC, vi segnaliamo l'ultimo trailer dedicato a The Walking Dead: World Beyond, inoltre in una intervista il cast della serie ha parlato della sua esperienza con il mondo di Robert Kirkman.

I giornalisti di CBR hanno intervistato alcuni attori che vedremo nel corso delle puntate del secondo spin off: si tratta di Nico Tortorella, Nicolas Cantu, Aliyah Royale e Hal Cumpston. Il primo afferma di essere un grande fan della serie, in particolare le prime cinque stagioni, tanto da partecipare ad una audizione per Fear The Walking Dead, che purtroppo non è andata a buon fine.

Hal Cumpston, interprete di Silas, ha affermato di aver visto le prime due stagioni solo dopo aver ottenuto la parte, ma di essere molto interessato al mondo portato in scena da AMC. Aliyah Royal invece è una grande appassionata, anche grazie ai fratelli che hanno visto tutte le puntate disponibili di The Walking Dead.

Nicolas Cantu è un fan delle opere incentrate sugli zombie, tanto che ha iniziato a leggere i fumetti di Robert Kirkman e a giocare ai videogiochi prodotti dalla Telltale Games ambientati nel mondo della serie. Ricordiamo che il nuovo spin-off farà il suo debutto il prossimo 4 ottobre, nel frattempo vi segnaliamo queste nuove immagini di The Walking Dead: World Beyond.