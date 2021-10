The Walking Dead: World Beyond, il cast parla del ritorno di Jadis

È già stato annunciato che Jadis (Pollyanna McIntosh) apparirà nella stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond. Prima che la serie spin-off raggiunga la sua epica conclusione, si incrocerà con il più ampio universo di The Walking Dead per rispondere alla spinosa domanda: cosa è accaduto a Rick Grimes dopo il fatidico volo in elicottero?

Sei anni dopo la sua scomparsa a bordo di un elicottero contrassegnato con il simbolo dei tre cerchi dell'Alleanza dei Tre nella nona stagione 9 di The Walking Dead, Jadis tornerà in scena come ufficiale decorato della Repubblica Civica Militare.

In che modo Jadis è arrivata in World Beyond? E come potrebbe collegarsi la sua storia al film di The Walking Dead che rivelerà cosa è accaduto dopo il viaggio di Jadis e Rick a bordo di un elicottero della CRM?



Comicbook.Com ha intervistato il cast della serie riguardo a questo atteso ritorno con Nico Tortorella, che interpreta Felix, che ha detto:

"Penso che la cosa veramente speciale nell'entrare in un grande universo, l'ho fatto un paio di volte in passato...sai che questa trama è già così consolidata, e corre così in profondità, e può piegarsi e spostarsi in qualsiasi momento, e le cose sono collegate l'una all'altra” ha detto.



"Ed è stato fantastico avere Pollyanna in questa stagione, porta una tale forza a Jadis, e solo all'universo in generale, che ha davvero radicato la nostra storia nel più ampio universo di Walking Dead, e questo è importante. Sono felice che sia qui”.

Ma Felix incontrerà mai Rick? Tortorella ha risposto: "Rick Grimes è un personaggio immaginario, quindi non credo che nessuno lo abbia mai incontrato nella vita reale (ride)".

Annet Mahendru, che interpreta la figlia di Kublek e la talpa della CRM Huck non è sicura del fatto che possa parlare di Jadis e del ruolo che interpreta nella stagione 2. Alexa Mansour, che interpreta Hope Bennett ha detto: "Abbiamo appena notato che è apparsa in un trailer, ma non abbiamo rivelato nient'altro su di lei a questo punto."



Nessuno si sbottono e non scopriremo niente fino a quando Jadis non tornerà in questa stagione in The Walking Dead: World Beyond, i cui nuovi episodi andranno in onda dal 3 ottobre su AMC.



Vi lasciamo con il teaser di The Walking Dead: World Beyond e le nuove immagini dal set di The Walking Dead: World Beyond.