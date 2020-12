The Walking Dead: World Beyond, il cast ha scoperto il plot twist dell'episodio 8 sul set

Annet Mahendru, interprete di Huck in The Walking Dead: World Beyond, ha rivelato che il resto del cast è venuto a conoscenza dell'importante colpo di scena svelato nell'episodio 8 solamente durante le riprese.

"Per fortuna nessuno lo ha capito prima che fosse arrivato il momento" ha raccontato l'attrice a CBR.com. "Abbiamo tenuto gli altri membri del cast fuori per lo stesso motivo. Ricordo quanto si sono arrabbiati con me quando lo hanno scoperto. Questo è il bello della televisione, puoi viverla un giorno alla volta."

Ha parlato dell'argomento anche lo showrunner Matt Negrete, che in una recente intervista con l'Hollywood Reporter ha dichiarato: "Una cosa che ci ha attratto è stata l'idea di avere qualcuno che fa parte del CRM all'interno del gruppo, solo che loro non lo sanno e non lo sa neanche il pubblico. Ci sono sicuramente degli indizi lungo la strada, e un paio di cose che possono mettere la sua fiducia in discussione. Volevamo gettare le basi per la rivelazione, e divertirci con l'idea che stiamo incontrando i personaggi per la prima volta e uno o più di loro potrebbero non essere ciò che pensiamo. Era un'ottima opportunità per giocare con questo concetto in una miniserie."

Nel frattempo, AMC ha pubblicato un teaser della stagione 2 The Walking Dead: World Beyond.