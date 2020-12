The Walking Dead: World Beyond, chi sono i misteriosi personaggi apparsi nel finale?

Dopo aver confermato che Tales of The Walking Dead riporterà indietro alcuni volti noti del franchise, Scott Gimple ha commentato il misterioso gruppo apparso sul finale della prima stagione di The Walking Dead: World Beyond.

"Ero preoccupato che la gente potesse pensare di trovarsi di fronte ad un gruppo già apparso nell'universo di The Walking Dead. Ma questo è un gruppo nuovo di zecca" ha spiegato Gimple a Entertainment Weekly. "Per quanto riguarda Will, ci sono alcuni riferimenti a ciò che stava facendo e al fatto che Leo stia aspettando il suo ritorno. Will sarebbe dovuto tornare da una piccola escursione, ma ovviamente non è successo e ci sono delle questioni in corso con queste persone."

Quando gli è stato chiesto se si trattasse di una sorta di gruppo di resistenza, il supervisore del franchise ha affermato: "È un po' più complicato di così. Ma quel gruppo ovviamente non è il CRM, e sta accadendo qualcosa, ma è anche un po' più complesso e meno binario di una resistenza. Vengono messe alla prove delle relazioni molto complicate - e non intendo relazioni personali. Intendo una sorta di relazioni di società."

Qui potete trovare le nostre prime impressioni su The Walking Dead: World Beyond. Nel frattempo, Gimple ha confermato di essere al lavoro sul film con protagonista Rick Grimes.