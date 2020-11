The Walking Dead: World Beyond, chi è l'omicida dell'ultima puntata?

Le misteriose scene post crediti di The Walking Dead: World Beyond preannunciano importanti novità per la serie, nel frattempo i numerosi fan cercano di scoprire chi è l'assassino che ha colpito nell'ultima puntata andata in onda.

Come sapete il personaggio di Tony, interpretato da Scott Adsit, è stato trovato morto da Iris, che nota anche la presenza della chiave inglese di Silas. I sospetti ricadono subito su di lui, anche perché i protagonisti lo trovano ubriaco e sporco di sangue vicino al luogo del delitto. Non è la prima volta che il personaggio con il volto di Hal Cumpston è finito nei guai a causa dei suoi scatti d'ira, all'inizio della serie infatti era al centro di numerose dicerie a causa dei suoi attacchi contro il padre.

La gelosia che Silas prova nei confronti di Percy potrebbe essere la causa della morte di Tony, infatti i protagonisti non hanno ancora ritrovato suo nipote, che nelle ultime puntate aveva ricevuto le attenzioni di Iris, compagna di viaggio di cui si è innamorato Silas.

Siamo sicuri che nelle prossime puntate scopriremo il nome del colpevole, vi ricordiamo che il nono episodio sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 20 novembre, per chiudere la notizia vi segnaliamo questa notizia sull'origine del virus di The Walking Dead: World Beyond.