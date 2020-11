The Walking Dead: World Beyond, clamoroso colpo di scena: una spia tra i protagonisti

Mentre i fan iniziano ad ipotizzare collegamenti tra The Walking Dead: World Beyond e i film di Rick Grimes, nell'ultima puntata della serie spin off è stata rivelata la presenza di una spia tra i personaggi principali.

Nell'episodio intitolato "The Sky is a Graveyard" abbiamo infatti assistito ad un dialogo di Elizabeth Kublek, in cui rivela che nel gruppo diretto nello stato di New York è presente una spia, con lo scopo di proteggere un elemento importante della Civic Republic. In seguito abbiamo potuto vedere il personaggio di Huck, interpretato da Annet Mahendru, allontanarsi dal resto del gruppo per incontrare proprio Kublek, nella loro conversazione, Huck assicura che il loro asset è al sicuro.

Nel corso delle puntate i vari indizi portano a pensare che Hope sia una persona molto importante nei piani della Repubblica Civica, o almeno del personaggio con il volto di Julia Ormond. Per avere una conferma riguardo questa ipotesi, dovremo aspettare il finale di stagione, il prossimo 29 novembre infatti saranno disponibili gli ultimi due episodi della serie presente nel catalogo di Amazon Prime Video, che ci permetteranno di scoprire altri dettagli riguardo la società nata dopo l'apocalisse zombie. Nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di The Walking Dead: World Beyond.